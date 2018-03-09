Путин не знает, на кого работали обвиняемые во вмешательстве в выборы в США

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане РФ с тем же успехом могли быть американцами.

"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге (в июне 2017 года — ред.) Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс", — сказал Путин в интервью NBC . Его слова даются в обратном переводе с английского.

"Мир очень велик и разнообразен, есть очень сложные отношения между США и РФ. Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы", — добавил он.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".