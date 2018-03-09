СБУ обвинила лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве

Петр Порошенко во время встречи с главой Службы безопасности Украины Василем Грицаком в Киеве. 9 марта 2018

Петр Порошенко во время встречи с главой Службы безопасности Украины Василем Грицаком в Киеве. 9 марта 2018

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Рубан накануне был задержан сотрудниками СБУ при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным службы, в машине у него было большое количество оружия.

"Добыты достаточные доказательства, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами террористических организаций — Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, планировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии терактов в центральной части города Киева", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Дело Рубана

Ранее стало известно, что руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан арестован на два месяца по подозрению в подготовке терактов. В том числе, по мнению СБУ, он собирался обстрелять из минометов здание Верховной рады в тот момент, когда там будет находиться президент Украины Петр Поршенко. Также служба обвинила переговорщика в подготовке убийства главы МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО.

При помощи гранат Рубан якобы собирался устроить взрывы внутри здания парламента, что "повлекло бы большое число жертв, дестабилизацию и хаос".

Главу "Офицерского корпуса" также обвиняют в подготовке захвата здания Рады, "вооруженные нападения на жилища государственных деятелей и политических лидеров", в частности президента страны, главы МВД, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова и других, "с целью их убийства". Возбуждено уголовное дело.