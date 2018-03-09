СБУ обвинила лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
"Добыты достаточные доказательства, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами террористических организаций — Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, планировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии терактов в центральной части города Киева", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Дело Рубана
При помощи гранат Рубан якобы собирался устроить взрывы внутри здания парламента, что "повлекло бы большое число жертв, дестабилизацию и хаос".
Главу "Офицерского корпуса" также обвиняют в подготовке захвата здания Рады, "вооруженные нападения на жилища государственных деятелей и политических лидеров", в частности президента страны, главы МВД, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова и других, "с целью их убийства". Возбуждено уголовное дело.