Правозащитники на Украине призвали расследовать нападения на женские марши

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International (Украина) призвала украинских правоохранителей расследовать многочисленные нападения 8 марта на участниц маршей за права женщин, говорится в сообщении организации.

Согласно заявлению, в четырех украинских городах жертвами насильственных нападений стали участницы публичных акций к Международному дню борьбы за права женщин.

"Восьмого марта в столице и регионах Украины состоялись публичные акции к Международному дню борьбы за права женщин, против насилия и дискриминации. Сразу в четырех городах их участницы сами стали жертвами насильственных нападений. Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше неспособностью полиции сразу нескольких городов обеспечить безопасность и правопорядок во время мирных собраний. Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности", — говорится в сообщении.

В организации отмечают, что только в Киеве, по предварительным подсчетам, от нападений пострадали по меньшей мере пять человек: двух женщин избили и облили зеленкой, журналисту Богдану Новаку и еще одному участнику акции распылили в лицо перечный газ. У нескольких участников марша силой отобрали и растоптали плакаты.

В Ужгороде участниц феминистской акции облили красной краской, одна из них получила химический ожог глаз, отмечают правозащитники.

По их данным, во Львове во время марша "Сестричество. Поддержка. Солидарность" неизвестные напали на участников, также пытаясь облить их краской. Патрульные задержали нескольких нападавших.