Правозащитники на Украине призвали расследовать нападения на женские марши

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International (Украина) призвала украинских правоохранителей расследовать многочисленные нападения 8 марта на участниц маршей за права женщин, говорится в сообщении организации.
"Восьмого марта в столице и регионах Украины состоялись публичные акции к Международному дню борьбы за права женщин, против насилия и дискриминации. Сразу в четырех городах их участницы сами стали жертвами насильственных нападений. Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше неспособностью полиции сразу нескольких городов обеспечить безопасность и правопорядок во время мирных собраний. Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности", — говорится в сообщении.
В Ужгороде участниц феминистской акции облили красной краской, одна из них получила химический ожог глаз, отмечают правозащитники.
По их данным, во Львове во время марша "Сестричество. Поддержка. Солидарность" неизвестные напали на участников, также пытаясь облить их краской. Патрульные задержали нескольких нападавших.