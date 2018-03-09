Глава Центра освобождения пленных Рубан внесен в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, подозреваемый в подготовке массовых терактов на Украине, попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

"Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций", — указано на сайте.

Рубан был задержан СБУ в четверг при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным Службы безопасности Украины, в машине у него было большое количество оружия. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. В частности, по данным СБУ, в сговоре с другими лицами он планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации в стране.

Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.