Савченко поддержала Рубана на суде

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная, пришла в суд, где избиралась мера пресечения главе Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану по подозрению в подготовке терактов, сообщило интернет-издание LB.ua.

"Савченко подошла к клетке с подозреваемым и отдала ему честь", — сообщает издание.

На вопрос, который был задан Савченко перед вынесением вердикта, готова ли она взять Рубана на поруки, она ответила: "Конечно была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, потому что суд пошел в совещательную".

Как сообщалось ранее, Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца.

Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан СБУ в четверг при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным Службы безопасности Украины, в машине у него было большое количество оружия. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. В частности, по данным СБУ, в сговоре с другими лицами он планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации в стране.

Ранее сообщалось, что Рубан вместе с депутатом Рады Надеждой Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. Служба безопасности Украины запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе.