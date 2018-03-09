Миссия БДИПЧ ОБСЕ не комментирует бойкот оппозицией выборов в Азербайджане

БАКУ, 9 мар – РИА Новости. Руководитель международной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджан Кориен Йонкер заявила, что решение оппозиции бойкотировать выборы является "их решением", миссия не будет вмешиваться и комментировать этот факт.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Ранее Центризбирком страны утвердил выдвижение в качестве кандидатов действующего президента и еще 14 человек. Алиева выдвинула партия "Новый Азербайджан". Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

"Это их решение. Мы не будем комментировать и вмешиваться в этот процесс",- сказала Йонкер на пресс-конференции.

По её словам, миссия будет действовать и в регионах Азербайджана. "Дайте нам время, мы выступим с докладами. Думаю, после этих докладов можно будет дать оценку нашей деятельности",- сказала она.

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. В конституцию Азербайджана ранее внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.