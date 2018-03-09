Верховный суд Индии легализовал пассивную эвтаназию

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Верховный суд Индии в пятницу постановил, что отныне неизлечимо больные люди имеют право на пассивную эвтаназию, сообщает местный телеканал NDTV.

"Любой человек имеет полное право принимать решение о том, что он не будет проходить какое-либо медицинское лечение, и в нем не должны поддерживать жизнь с помощью систем жизнеобеспечения. Люди имеют право умереть с достоинством", — приводит телеканал заявление суда.

По данным телеканала, пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) будет применена в том случае, если пациент оставил заблаговременное прижизненное волеизъявление, разрешающее ее. Это завещание, в котором пациент указывает свое согласие или несогласие на отключение средств жизнеобеспечения в случае, если он окажется в состоянии комы в результате серьезной болезни или несчастного случая.

Кроме того, Верховный суд постановил, что члены семьи или друзья неизлечимо больного пациента также могут обратиться в суд с просьбой об эвтаназии для больного. В таком случае на суде будет собран медицинский совет, который будет решать, нужна ли пациенту пассивная эвтаназия.