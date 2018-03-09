Киевский суд арестовал главу центра освобождения пленных

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов на Украине.

"(Избрать. — Прим. ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, <…> срок установить в рамках срока досудебного расследования продолжительностью 60 дней", — сказал судья.

Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным СБУ, в машине у него было большое количество оружия.

Ему предъявлено подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. В частности, по данным службы, он планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации в стране.