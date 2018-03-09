МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает разговоры о "российском вмешательстве" примером лживых и циничных манипуляций внутри американского политического процесса. Об этом он написал в статье, опубликованной на портале The Daily Caller.

Ситуация напомнила бизнесмену сюжет фильма "Хвост виляет собакой" (или "Плутовство", 1997).

"Технологии и распад журналистики фактов позволили удивительно небольшой группе людей разрушать двусторонние и многосторонние отношения. Они мотивированы превращать неудобную реальность в желаемую ради власти и военно-промышленных коммерческих интересов", — считает Дерипаска.

В статье он отмечает, что лично знаком с этой группой людей — "глубоким (теневым) государством" — медиаменеджерами, бизнесменами, чиновниками из правительства и членами разведывательного сообщества, которые манипулируют общественным мнением, навязывая публике ложные взгляды.

"До того, как их амбиции выросли до нынешнего пересмотра результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других. Различные роли и сюжетные линии, которые они создавали для меня, не выдерживали критики, были внутренне непоследовательны, однако их авторы просто следовали сценарию "Хвоста": "Нам не нужно, чтобы это было правдой. Достаточно будет отвлечь внимание", — заметил российский бизнесмен.

Среди тех, кто финансирует медиаманипуляции на тему России, Дерипаска назвал "группу миллиардеров из Кремниевой долины" и Джорджа Сороса.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в зарубежных странах. В Кремле такие версии назвали "абсолютно голословными", а глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих какое-либо вмешательство в избирательный процесс западных стран.