В ЛНР сообщили о четырех нарушениях со стороны силовиков за неделю

ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 75 снарядов, мин и гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в его нарушении.

"За минувшую неделю украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено около 76 снарядов, мин и гранат… В результате обстрелов жертв нет", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его словам, огонь велся из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов республики.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на двадцать", — добавил и. о. начальника управления Народной милиции Михаил Филипоненко.

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