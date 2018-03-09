Британское правительство отказалось вводить налог на кофе "на вынос"

ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство не поддержало инициативу парламентариев ввести сбор в 25 пенсов (около 19 рублей) на использующуюся в кофейнях одноразовую посуду. Соответствующее письмо канцелярия правительства направило комитету палаты общин по окружающей среде, который предложил ввести так называемый "налог на латте". Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Комитет предложил налог на одноразовые стаканы для кофе в начале декабря, заявив в опубликованном в пятницу докладе о том, что ежегодно в Британии выбрасывается 2,5 миллиарда таких стаканов, что ведет к загрязнению природы. Собранные средства предлагалось направлять на улучшение британской инфраструктуры переработки мусора и модернизацию перерабатывающих заводов. Также комитет предложил установить цель: добиться полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году. Если этого добиться не удастся, правительство, согласно докладу, должно запретить подавать кофе в одноразовой посуде.

"Мы … хотели бы добиться значительного снижения использования одноразовых кофейных стаканов. Введение оплаты в 5 пенсов за пакеты в супермаркетах вызвало серьезный эффект — стало потребляться значительно меньше пакетов. Такие виды стимулирования могут повлиять на привычки потребителей, и их мы также будем рассматривать в числе других мер. Но мы приветствуем то, что многие сетевые кофейни в качестве мер по снижению количества использованных одноразовых стаканов предлагают клиентам скидки за пользование многоразовой посудой. … Правительство хотело бы, чтобы по такой модели работали все кофейни", — говорится в документе.

Переработка

При этом комитет в докладе называл предоставление скидок потребителям, использующим для покупки кофе "на вынос" собственную многоразовую посуду, неэффективной мерой. По данным комитета, такой возможностью пользуются только 1-2% покупателей. Вместе с тем, введение платы в 5 пенсов за пластиковые пакеты в супермаркетах привело к снижению объема использования пластиковых пакетов на 83% уже в первый год.

Также правительство отвергло предложение комитета полностью запретить продажу кофе в одноразовой посуде, если за предстоящие 5 лет не удастся реализовать систему переработки 100% используемой в Британии такой посуды.

"Цель должна быть вызовом, но реальным. Переработка 100% посуды — недостижимая цель, так как сами материалы будут загрязнены: остатками напитков, другими материалами и субстанциями, попадающими в мусорные баки. Необходимо улучшить информирование потребителей о способах утилизации и переработки такой продукции", — говорится в правительственном ответе.

Комитет выразил разочарование решением правительства и отметил, что в его докладе были предоставлены свидетельства того, что введение сборов эффективнее скидок.

"Правительство должно еще раз рассмотреть идею введения сбора на одноразовые стаканы, так как введение сбора на пластиковые пакеты в супермаркетах оказалось очень эффективным. Предлагая пойти по пути предоставления скидок, правительство игнорирует представленные свидетельства", — говорится в комментарии комитета на ответ правительства.

Также члены комитета обратились в Национальное ревизионное управление с просьбой проверить эффективность реализуемой правительством стратегии по переработки одноразовых упаковочных материалов.