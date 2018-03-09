В ЛНР заявили о попытке бойцов "Правого сектора"* проникнуть в республику

ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Группа воюющих в Донбассе бойцов добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* пыталась проникнуть для провокаций на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, группа украинских силовиков из пяти-семи человек, "изрядно отметивших Международный женский день, с провокационными целями пыталась проникнуть на территорию народной республики". Марочко уточнил, что группа была обнаружена военнослужащими Народной милиции.
"Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой ДУК "Правый сектор"*. На этот раз боестолкновения удалось избежать", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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