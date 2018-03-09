МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный несколько дней назад в Великобритании, после обмена сотрудничал с западными спецслужбами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По утверждению бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужб, имя которого не называется, Скрипаль после своего переезда в Великобританию поставлял информацию службам разведки западных стран. Собеседник издания отметил, что в этом качестве экс-полковник был полезен недолгое время.

Другой источник открыл, какую информацию Скрипаль мог предоставить западным спецслужбам.

"Это касается того, каковы были приоритеты русских, как они внедряются на Запад, как осуществляют вербовку, как вести контрразведку", — рассказал он.

Еще один собеседник Financial Times отметил, что в использовании бывших агентов вроде Скрипаля при подготовке разведчиков нет ничего необычного, как и в том, что полученные от них сведения используются в работе оборонных и разведывательных ведомств.

Дочь Скрипаля Юлия заявляла, что он "читал лекции", однако не сообщила, где именно. Это хорошо согласуется с предположением о том, что бывший сотрудник ГРУ время от времени выступал перед британскими военными и разведчиками, отмечает издание.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Скотленд-Ярд в среду заявил, что была предпринята "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Москву передали десятерых человек, включая Анну Чапман.