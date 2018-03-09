Украинские силовики потеряли беспилотник в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Украинские силовики потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, который вел разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинские силовики активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, в том числе для корректировки огня артиллерийских подразделений. Накануне в районе населенного пункта Смелое во время пролета над нашими позициями осуществлена принудительная посадка БПЛА 58-й бригады ВСУ", — заявил Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что по предварительным данным, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" в районе населенного пункта Гречишкино Новоайдарского района работает комплекс радиоподавления, который и стал причиной потери связи с аппаратом.

"Волонтеры сообщают (в социальных сетях — ред.), что именно подавление сигналов управления со стороны ВСУ и послужило причиной потери данного беспилотника над территорией народной республики", — рассказал Марочко.

Он напомнил, что использование в непосредственной близости от линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями.