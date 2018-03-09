В Бельгии разразился скандал с просроченным мясом

БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Скандал с некондиционным и просроченным мясом разразился в Бельгии. По указанию министра сельского хозяйства королевства Дени Дюкарма и Федерального агентства по безопасности продовольственной сети (AFSCA) продукция предприятия Veviba из города Вервье, специализирующегося на производстве мясного фарша, была изъята с продовольственных прилавков.

Как сообщили в пятницу РИА Новости в AFSCA, данная мера принята после того, как в результате проверки инспекторами производства по обвалке и заморозке мясной продукции в Вервье были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья потребителей.

В частности, в фарше "америкен", который в Бельгии едят в сыром виде, были выявлены мясные отходы, запрещенные к производству и продаже для употребления человеком. Кроме того, была установлена фальсификация данных о дате заморозки мясных туш.

Покупателям, у которых в результате потребления некондиционного фарша произошло расстройство пищеварения, AFSCA рекомендовало незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

На долю продукции Veviba приходится около трети производимой в Бельгии мясной продукции.

В связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований Минсельхоз и AFSCA приняли решение временно отозвать у компании лицензии на производство.

До фарша были яйца

В июле-августе 2017 года в Бельгии и еще 24 странах Евросоюза разразился "яичный кризис", вызванный появлением на прилавках магазинов яиц и продуктов на их основе, зараженных инсектицидом фипронил.

Для компенсации бельгийским птицеводам потерь в результате кризиса Еврокомиссия выделила около пяти миллионов евро. Скандал в Евросоюзе разразился после того, как первоначально в яйцах, поставляемых в торговую сеть бельгийскими и голландскими птицеводческими хозяйствами, было установлено наличие фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

Эксперты предупреждали, что частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов большинства стран ЕС.

В результате вынужденного уничтожения продукции потери европейских птицеводов составили десятки миллионов евро, что побудило национальные власти запросить финансовую помощь у Евросоюза.