ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывает Россию сделать совместные шаги по нормализации двусторонних отношений.

"В августе текущего года исполнится десять лет после войны 2008 года. Это драматическое явление оставило глубокий след в жизни грузинского народа и грузино-российских отношениях. Разорваны дипломатические связи. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии. — Прим. ред.) фактически завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений", — сказано в заявлении премьера.

Квирикашвили отмечает, что на данный момент стоит выбор: встретить эту дату взаимными обвинениями и резкими заявлениями или "сделать разумные, хотя бы незначительные шаги для вывода отношений из заколдованного круга".

"Мы и раньше заявили и вновь подтверждаем, что заинтересованы в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий, с этой целью я подтвердил свою готовность подключиться в этом лично. Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и был бы положительным с этой точки зрения реальный конструктивный подход со стороны России. В случае политической воли можно предпринять и другие разумные шаги", — заявил премьер.

Он считает, что в настоящее время Грузия стоит перед сложной реальностью. Восстановлены двусторонние торгово-экономические отношения, "но трагическая цепь событий продолжается и по сей день, а это подрывает перспективы урегулирования грузино-российских отношений".

"Трагическим примером этого является смерть две недели назад при непонятных обстоятельствах в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили, передача тела которого, несмотря на неоднократные попытки правительства Грузии, католикос-патриарха и международных организаций, все еще не произошла. Обращаюсь к высшему российскому руководству, с пониманием ответственности перед сегодняшним и будущим поколением, сделать совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации", — отметил глава правительства.

Татунашвили задержали в Южной Осетии 22 февраля по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности и в причастности к убийствам мирных жителей в августе 2008 года. По данным МИД Южной Осетии, в СИЗО он напал на конвоиров и, завладев табельным оружием одного из них, пытался стрелять. Правоохранители, применив силу, обезвредили нападавшего. Из изолятора Татунашвили попал в больницу, где скончался. В КГБ Южной Осетии сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Власти Грузии потребовали разобраться в обстоятельствах смерти Татунашвили и выдать его тело.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.