Берлин озабочен решением Трампа о введении пошлин на импорт металлов

БЕРЛИН, 9 мар – РИА Новости. В Берлине с озабоченностью приняли решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия, заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер.

"Мы с озабоченностью восприняли это решение. Как многократно говорил здесь господин (официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен — ред.) Зайберт, правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными", — сказал Штрайтер.

Ранее Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".