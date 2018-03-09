Литва и Польша выразили единую позицию по БелАЭС и "Северному потоку — 2"

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, где отметила, что оба государства выражают общую позицию в отношении проектов БелАЭС и газопровода "Северный поток — 2", сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца Литвы.
Кроме того, на встрече премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса с коллегой из Польши также обсуждался проект БелАЭС. "Мы оцениваем позицию Польши не закупать электроэнергию от небезопасной атомной станции в Островце", — сказал Сквернялис на пресс-конференции после встречи с Моравецким.
Президент Литвы и премьер-министр Польши большое внимание уделили общим приоритетам нового бюджета Евросоюза на ближайшие семь лет. "Большинство приоритетов Литвы и Польши в плане нового бюджета ЕС совпадают", — заявила Грибаускайте.
Оба государства договорились, что бюджет ЕС должен быть направлен на развитие региона, обеспечение одинаковых условий для всех земледельцев ЕС и способствование осуществлению стратегических объединяющих проектов. "Brexit, возникающие новые глобальные угрозы безопасности, торговли предусматривают сложные дискуссии, поэтому необходимо обеспечить общие интересы", — говорится в сообщении президентского дворца.
Отмечается, что Литву и Польшу объединяет цель обеспечить финансирование проектам, имеющим стратегическое значение для всего региона: синхронизации электросети, газового соединения GIPL и транспортного коридора RailBaltica.
БелАЭС
Соседняя Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. Минск заявляет, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
Газопровод
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.