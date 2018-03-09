Литва и Польша выразили единую позицию по БелАЭС и "Северному потоку — 2"

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, где отметила, что оба государства выражают общую позицию в отношении проектов БелАЭС и газопровода "Северный поток — 2", сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца Литвы.

На встрече в Вильнюсе представители двух государств обсуждали позицию стран в отношении проектов БелАЭС и "Северный поток — 2". "Польша, как и Литва, придерживается принципиальной позиции не покупать электроэнергию у строящейся рядом с городом Островец в Гродненской области атомной станции. Оба государства высказались за то, чтобы газовая директива ЕС и стандарты конкурентной прозрачности соблюдались всеми проектами энергетической инфраструктуры", — отмечает президентский дворец.

Кроме того, на встрече премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса с коллегой из Польши также обсуждался проект БелАЭС. "Мы оцениваем позицию Польши не закупать электроэнергию от небезопасной атомной станции в Островце", — сказал Сквернялис на пресс-конференции после встречи с Моравецким.

Президент Литвы и премьер-министр Польши большое внимание уделили общим приоритетам нового бюджета Евросоюза на ближайшие семь лет. "Большинство приоритетов Литвы и Польши в плане нового бюджета ЕС совпадают", — заявила Грибаускайте.

Оба государства договорились, что бюджет ЕС должен быть направлен на развитие региона, обеспечение одинаковых условий для всех земледельцев ЕС и способствование осуществлению стратегических объединяющих проектов. "Brexit, возникающие новые глобальные угрозы безопасности, торговли предусматривают сложные дискуссии, поэтому необходимо обеспечить общие интересы", — говорится в сообщении президентского дворца.

Отмечается, что Литву и Польшу объединяет цель обеспечить финансирование проектам, имеющим стратегическое значение для всего региона: синхронизации электросети, газового соединения GIPL и транспортного коридора RailBaltica.

БелАЭС

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м, второй — в 2020 году.

Соседняя Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. Минск заявляет, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Газопровод

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.