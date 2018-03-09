МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Киеве во время акции протеста против застройки парка до потери сознания избили внефракционного депутата Верховной рады Юрия Левченко. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Святослав Кунтяк.

Инцидент произошел на Половецкой улице недалеко от центра столицы.

По словам Кунтяка, у протестующих возник конфликт с "кличковскими титушками по благоустройству".

"Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз прыснули в глаза из баллончика, теперь у него подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу", — отметил политик.

В полиции сообщили, что столкновение произошло во время демонтажа незаконных гаражей. Стражи порядка утверждают, что Левченко и Кунтяк сами инициировали конфликт, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью".

"В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители", — говорится в заявлении полиции.

В этот же день в Киеве проходят мероприятия в честь годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Так, ряд акций запланирован в парке, названном его именем. В связи с этим в центре сосредоточено около 500 стражей порядка для "недопущения провокаций и предупреждения правонарушений".

По данным украинских СМИ, в пятницу с утра протестующие против действующей власти прорвались к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в центре Киева и намерены помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы. Вместе с тем ситуация на месте спокойная, столкновений нет.