В ДНР сообщили о стягивании артиллерии силовиками к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (87)

ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские силовики концентрируют тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксировано: 152-миллиметровые буксируемые гаубицы "Мста-Б" — пять единиц; 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Град" — четыре единицы", — сказал Басурин.

По его словам, также вблизи линии соприкосновения выявлено 19 гаубиц калибром 122 миллиметра, 17 танков и четыре противотанковые пушки.

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