КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный в Донбассе, планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации ситуации в стране, говорится в объявленном Рубану подозрении от СБУ. Копию документа обнародовало интернет-издание "Страна.ua".

"Переговорщику вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием. В тексте документа говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве", — сказано на сайте.

В тексте подозрения отмечается, что по своим идейным убеждениям "Рубан решил совершить террористический акт — применить оружие, совершить взрывы". Указано, что в его план якобы входил обстрел здания Рады из минометов и гранатометов в тот момент, когда там будет находиться президент. При помощи гранат переговорщик, как считает СБУ, собирался устроить взрывы внутри здания парламента, что "повлекло бы большое число жертв, дестабилизацию и хаос". Согласно документу, он планировал "убить государственных деятелей, народных депутатов", которые были бы в Раде, а также силовиков.

Также в тексте сказано, что Рубан планировал вооруженный захват здания Рады, "вооруженные нападения на жилища государственных деятелей и политических лидеров", в частности президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова и других, "с целью их убийства".

Ранее стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" на контрольном пункте въезда-выезда в Донбассе с большим количеством оружия. Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал операцию неслучайной. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Рубан пытался провезти на подконтрольную Киеву территорию Украины большое количество оружия, спрятанного в мебели. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обращении с оружием.