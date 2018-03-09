Россия и Эфиопия откроют прямое авиасообщение

АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. Россия и Эфиопия договорились как можно быстрее открыть прямое авиасообщение между двумя странами, заявил глава МИД Эфиопии Воркнех Гебейху.

"Мы обсудили двусторонние отношения, инвестиции. И мы согласились как можно быстрее начать прямые рейсы между нашими странами, что послужит укреплению отношений между двумя странами", — сказал он журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.