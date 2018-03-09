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Лавров назвал сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (68)
12:5909.03.2018
(обновлено: 14:03 09.03.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. 26 февраля 2018Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. 26 февраля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать Лондону в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В то же время он отметил голословность обвинений в причастности к этому в адрес России.

Оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / Frank Augstein
Россия готова помочь расследованию отравления Скрипаля, заявил Лавров
Он напомнил, что смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которую тоже "свалили на Россию", так до конца и не расследована. По его словам, Москва тогда тоже предлагала свою помощь, но британское правосудие "сочло себя выше этого и для него оказалось достаточным вынести голословный вердикт, отнюдь не исчерпывающий". Многие факты при этом были "заметены под ковер".

Лавров подчеркнул, что если Великобритания заинтересована в российском содействии по какому бы то ни было вопросу, то Москва рассмотрит такую возможность. Он подчеркнул, что для этого необходимо обращаться по имеющимся каналам, в том числе по линии правоохранительных органов.

"Российский след"

Следователи в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
© AP Photo / PA/Steve Parsons
"Версия выглядит фантастической". Как мог отравиться Скрипаль
При этом заявления о "причастности" России к отравлению Скрипаля министр назвал пропагандой. "Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии", — считает Лавров.

Он добавил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, который бы свидетельствовал о ее причастности к произошедшему.

В то же время в британских СМИ активно обсуждают возможность "российского следа" в этом деле, никаких конкретных фактов не приводится. Так, газета Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что полиция и контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий инцидента, в списке версий числятся "покушение на убийство, спонсированное государством" и личный спор.

В воскресенье агентство "Рейтер" сообщило со ссылкой на два анонимных источника — в европейских спецслужбах и спецслужбах США — что "главная линия расследования Британии — что россияне использовали загадочную субстанцию для убийства бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля". Сообщение маркировано Лондоном и Вашингтоном.

В то же время глава МВД Великобритании Амбер Радд в беседе с сотрудниками СМИ отказалась отвечать на многочисленные вопросы на эту тему. "Расследование должно основываться на фактах, а не на слухах", — подчеркнула она.

Версии, гипотезы и факты

Позже источник в силовых структурах Великобритании сообщил РИА Новости, что следствие рассматривает все возможные версии отравления Скрипаля и его дочери, однако пока не выделило главную.

Накануне газета Independent со ссылкой на источники сообщила, что службы безопасности Британии охотятся за сетью профессиональных убийц, подозреваемых в покушении на Скрипаля.

Как рассказали изданию следователи, изощренный метод нападения на Скрипаля указывает на "действующих или бывших спонсируемых государством участников".

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Эксперт рассказал, как действует препарат, которым мог отравиться Скрипаль
Полиция и спецслужбы не раскрывают информации об использованном при нападении веществе. По словам источника, для его получения почти наверняка понадобилась бы специальная лаборатория. Также это может указывать на то, что предполагаемые убийцы могли иметь доступ к государственным ресурсам и подробно планировали атаку.

В среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что Скрипаль и его дочь, которая была с ним в момент покушения, были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. Также пострадал полицейский, который работал на месте инцидента – он находится  в тяжелом состоянии.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни полиция, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери. 

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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