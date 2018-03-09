Лавров назвал сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать Лондону в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В то же время он отметил голословность обвинений в причастности к этому в адрес России.
Лавров подчеркнул, что если Великобритания заинтересована в российском содействии по какому бы то ни было вопросу, то Москва рассмотрит такую возможность. Он подчеркнул, что для этого необходимо обращаться по имеющимся каналам, в том числе по линии правоохранительных органов.
"Российский след"
Он добавил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, который бы свидетельствовал о ее причастности к произошедшему.
В то же время в британских СМИ активно обсуждают возможность "российского следа" в этом деле, никаких конкретных фактов не приводится. Так, газета Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что полиция и контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий инцидента, в списке версий числятся "покушение на убийство, спонсированное государством" и личный спор.
В воскресенье агентство "Рейтер" сообщило со ссылкой на два анонимных источника — в европейских спецслужбах и спецслужбах США — что "главная линия расследования Британии — что россияне использовали загадочную субстанцию для убийства бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля". Сообщение маркировано Лондоном и Вашингтоном.
В то же время глава МВД Великобритании Амбер Радд в беседе с сотрудниками СМИ отказалась отвечать на многочисленные вопросы на эту тему. "Расследование должно основываться на фактах, а не на слухах", — подчеркнула она.
Версии, гипотезы и факты
Позже источник в силовых структурах Великобритании сообщил РИА Новости, что следствие рассматривает все возможные версии отравления Скрипаля и его дочери, однако пока не выделило главную.
Накануне газета Independent со ссылкой на источники сообщила, что службы безопасности Британии охотятся за сетью профессиональных убийц, подозреваемых в покушении на Скрипаля.
Как рассказали изданию следователи, изощренный метод нападения на Скрипаля указывает на "действующих или бывших спонсируемых государством участников".
В среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что Скрипаль и его дочь, которая была с ним в момент покушения, были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии. Также пострадал полицейский, который работал на месте инцидента – он находится в тяжелом состоянии.
Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни полиция, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.