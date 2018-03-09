На Украине завели уголовное дело на главу Центра освобождения пленных

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный в Донбассе, стал фигурантом уголовного дела о теракте и незаконном обращении с оружием, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что подозрение объявлено по статьям "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт".

По данным источника, материалы дела Рубана везут в Шевченковский суд Киева для избрания меры пресечения, заседание может состояться в этот же день. Обвинение будет представлять военная прокуратура.

Представитель СБУ рассказал "Громадському радио", что задержанный помещен в СИЗО в Мариуполе.

Ранее стало известно о задержании Владимира Рубана на контрольном пункте въезда-выезда в Донбассе с большим количеством оружия. Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил данную информацию, назвав операцию неслучайной. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что глава "Офицерского корпуса" пытался провезти на подконтрольную Киеву территорию Украины большое количество оружия, спрятанное в мебели.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.