Подготовка переговоров Трампа и Ким Чен Ына займет несколько недель

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На подготовку переговоров между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном уйдет "несколько недель", заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Джибути.

"Это решение, которое президент принял сам. Я обсуждал с ним это решение сегодня рано утром и у нас получился очень хороший разговор", — заявил Тиллерсон в ходе пресс-конференции. Его слова приводит агентство Рейтер.

Как ранее заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён, Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".