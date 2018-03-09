Тысячи американских военных учатся защищать Израиль от ракетных атак

Американские зенитчики во время совместных маневров в Израиле. 9 марта 2018

Американские зенитчики во время совместных маневров в Израиле. 9 марта 2018

АВИАБАЗА "ХАЦОР" (Израиль), 9 мар — РИА Новости. Американские зенитчики в эти дни тренируются в Израиле, чтобы встать на защиту еврейского государства в одном строю с местными военными, когда в этом возникнет необходимость, говорят руководители масштабных маневров.

В учениях "Можжевеловая кобра — 2018", которые продлятся до конца месяца, задействованы порядка пяти тысяч военнослужащих обеих стран, основные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые есть в их распоряжении.

"Это превосходная возможность отточить мастерство, повысить боеготовность, быть готовыми к работе… когда придет приказ. Уверен, что, когда потребуется, мы увидим здесь американские войска, воюющие вместе с нами", — сказал журналистам командующий ПВО Израиля бригадный генерал Цвика Хаймович.

"Основная цель учений — подготовить нас к тому дню, когда нам придется действовать в любой ситуации против любой угрозы… Когда об этом попросит израильское правительство, мы будем здесь и будем готовы к работе", — говорит командующий третьей воздушной армией США генерал-лейтенант Ричард Кларк.

© Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Бригадный генерал Звика Хаймович с американским коллегой во время совместных маневров в Израиле. 9 марта 2018 © Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Бригадный генерал Звика Хаймович с американским коллегой во время совместных маневров в Израиле. 9 марта 2018

Американские батареи ПРО защищали Израиль от иракских обстрелов во время операции "Буря в пустыне" 1991 года. В дальнейшем США деньгами и техническими знаниями помогли своему главному ближневосточному союзнику выстроить многоуровневую систему обороны, способную противостоять широкому спектру ракетных угроз — от палестинских "кассамов", "градов" и ливанских "катюш" с дальностью в несколько десятков километров до сирийских "скадов" и иранских "шихабов", которые планируется сбивать за пределами земной атмосферы.

По словам генералов, "Можжевеловая кобра", которые проводится раз в два года, начиная с 2001-го, не привязана к конкретным геополитическим событиям, но в своих сценариях отражает реальную ситуацию в регионе. Кларк говорит о "тысячах угроз", которым придется противостоять союзникам, Хаймович — о ракетных атаках на Израиль со всех возможных направлений.

"Они (противники) будут широко применять метод залповых обстрелов, задействовать более точные ракеты. Угроза носит многовекторный характер — с юга, севера, востока, других направлений. Таковые наши основных исходные предположения", — сказал командующий израильской ПВО.

© Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Амеританские военный машины во время совместных маневров Израильской и Американской армии в Израиле. 9 марта 2018 © Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Амеританские военный машины во время совместных маневров Израильской и Американской армии в Израиле. 9 марта 2018

Учения начались с отработки логистических операций — переброски американского контингента из Европы на Ближний Восток, далее в программе — отражение ракетных атак в режиме компьютерной симуляции, практическим стрельбам посвящен финальный этап маневров.

На южной авиабазе "Хацор" журналистам продемонстрировали образцы вооружений, которые участвуют в "Можжевеловой кобре". Бок о бок на плацу стоят "Железный купол", который предназначен для перехвата реактивных снарядов малой дальности и доказал свою эффективность в нескольких войнах с группировками сектора Газа, "Праща Давида", которая противостоит ракетам средней дальности и только в прошлом году завершила программу испытаний, комплексы Patriot и "Хец". Они обеспечивают верхний эшелон ПРО и в наиболее совершенных своих модификациях — PAC-3 или "Хец-3" — способны сбивать в космосе ракеты с неконвенциональными боеголовками.

© Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Зенитные установки во время совместных маневров Израильской и Американской армии в Израиле. 9 марта 2018 © Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Зенитные установки во время совместных маневров Израильской и Американской армии в Израиле. 9 марта 2018

В учениях задействован и американский комплекс ПРО морского базирования Aegis, который Кларк назвал "ключевым и критическим элементом архитектуры, которую мы стараемся создать". "Он будет интегрирован не только с возможностями Соединенных Штатов, но и израильских сил, чтобы расширить доступный нам арсенал", — сказал он. По словам генерала, к "Можжевеловой кобре" также привлечены силы и средства, которые остаются в Европе и США.

Самой актуальной задачей он видит отладку взаимодействия союзников на командно-штабном уровне. "Это может быть очень непросто, особенно, когда ты привозишь и разворачиваешь тут множество систем… Коммуникации на уровне командования и контроля — это, вероятно, самая важная часть всей миссии. Это должно работать с первого дня, как только высадишься", — сказал Кларк.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Бригадный генерал Звика Хаймович с американским коллегой во время совместных маневров в Израиле. 9 марта 2018 © РИА Новости / Артур Габдрахманов Бригадный генерал Звика Хаймович с американским коллегой во время совместных маневров в Израиле. 9 марта 2018

Он говорит, что переброска американских зенитчиков в Израиль в случае войны будет выглядеть примерно так же, как это происходит в рамках "Можжевеловой кобры", и может начаться в течение двух-трех дней после того, как будет принято соответствующее политическое решение.

"Если в этом возникнет необходимость, и израильское правительство обратится к нашему руководству, то мы будем здесь размещены, чтобы оказать содействие обороне Израиля. Развертывание наших сил во многом происходит так же, как мы делаем это прямо сейчас в ходе учений", — сказал Кларк.