Китай позитивно оценил диалог между США и КНДР

ПЕКИН, 9 мар — РИА Новости. Пекин приветствует позитивные сигналы со стороны США и КНДР после согласия американского президента Дональда Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы приветствуем позитивные сигналы со стороны США и КНДР о прямом диалоге между ними, решение ядерной проблемы Корейского полуострова двигается в верном направлении, мы полностью поддерживаем усилия соответствующих сторон в попытке разрешить существующую проблему путем диалога и переговоров", — заявил дипломат.

В четверг южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу, на которую тот согласился.

"Китай является ближайшим соседом Корейского полуострова и важной заинтересованной стороной в решении этой проблемы, мы с самого начала продолжали работать над денуклеаризацией, поддержанием мира и стабильности полуострова, а также над урегулированием этой проблемы путем диалога и переговоров", — сказал Гэн Шуан.

Он добавил, что роль Китая в урегулировании данного вопроса признана всеми и не поддается сомнению.

"Мы надеемся, что диалог сторон приведет к положительному прогрессу, в тоже время все соответствующие стороны должны продолжить прилагать усилия для политического урегулирования проблемы ради продолжительного мира на полуострове", — отметил представитель МИД.

Гэн Шуан подчеркнул, что китайская сторона поддерживает конструктивный подход и активное взаимодействие Северной Кореи и Южной Кореи, а также КНДР и США по смягчению ситуации на Корейском полуострове.

При этом дипломат не стал комментировать вопрос о том, готов ли Китай стать принимающей стороной возможного саммита лидеров КНДР и США, отметив, что Китай продолжит прилагать усилия для поиска решения данной проблемы надлежащим образом.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".