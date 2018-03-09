США провели воздушную разведку у побережья Крыма

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма. Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilA в Twitter.

🇺🇸 US Air Force RQ-4 Global Hawk



53,000ft heading over Greece after a day's reconnaissance over eastern #Ukraine, around Crimea & along the Russian coastline. pic.twitter.com/kDGRWlP55h — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 8 марта 2018 г.

Отмечается, что дрон с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережий полуострова.

В районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, пройдя почти по кромке морской границы, а в районе Алупки — на 34 километра.

Перед тем как отправиться к берегам Крыма, беспилотник пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе, а также несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 километров к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

​Ранее самолет американских ВВС был замечен у границ России в феврале. Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, дислоцированный на британской базе Милденхолл, выполнял миссию в Прибалтике, в ходе которой облетел вокруг Калининградской области, не покидая воздушного пространства Польши и Литвы.