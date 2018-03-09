КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание в Донбассе с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, указав, что это задержание было "не случайным".

Ранее газета "Украинская правда" сообщила, что украинские власти задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана от Украины на контрольном пункте въезда — выезда (КПВВ) в Донбассе с оружием.

"Это не случайное задержание… никаких освобождений не будет", — написал генпрокурор в комментариях в Facebook, реагируя на пост о задержании Рубана.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook написал, что Рубан пытался провезти на подконтрольную Киеву территорию Украины оружие, спрятанное в мебели. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", — написал Тука.

По данным Туки, задержанный вез большое количество оружия, среди которого минометы и 120-мм мины.

Ранее сообщалось, что Рубан вместе с депутатом Рады Надеждой Савченко посещал Донбасс. Украинская пограничная служба заявила, что не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.