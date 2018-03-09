АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. РФ считает пропагандой заявления о якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии", — заявил Лавров.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".

Полиция Уилтшира в четверг подтвердила, что в результате инцидента пострадал ее сотрудник Ник Бейли.