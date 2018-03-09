АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. Россия считает важным, чтобы встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына закончилась не просто разговором, а открыла путь к урегулированию, рассуждать о причинах, побудивших Пхеньян сесть за стол переговоров не стоит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я не буду комментировать вопрос о том, достигнута ли эта договоренность о проведении контакта на высшем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном за счет давления санкций. Я думаю, что каждая сторона желает свою трактовку преподнести как правильную. Давайте не будем сейчас рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности", — сказал Лавров журналистам.

"Главное, что она (договоренность — ред.) есть, а еще важнее, чтобы эта договоренность реализовалась. И закончилась не просто разговором, а открыла бы путь к возобновлению полноформатного политического переговорного процесса с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе имеющихся принципов, которые были одобрены на шестисторонних переговорах и в СБ ООН", — добавил министр.

В четверг южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу, на которую тот согласился.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".