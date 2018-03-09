Россия готова помочь расследованию отравлению Скрипаля, заявил Лавров

АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. РФ будет готова оказать содействие расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, если поступит такое предложение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если есть заинтересованность в нашем содействии тому или иному расследованию, будь то отравление каких-то подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в дела США в ходе предвыборной кампании, будь то любые другие вопросы", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

"Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные", — отметил министр, отметив, что для этого необходимо обращаться по имеющимся каналам, в том числе по линии правоохранительных органов.

Кроме того, Лавров обратил внимание на параллели, которые проводятся в Британии между отравлением Скрипаля и смертью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

"Хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на РФ, так до конца и не расследована, потому что судебное разбирательство, оно называлось публичным, на самом деле оно закрыто, велось очень странным образом, и многочисленные факты, которые всплывали в ходе разбирательства, так и не стали достоянием гласности", — добавил министр.

Он отметил, что в этом случае Россия предлагала сотрудничество, однако британское правосудие "сочло себя выше этого и для него оказалось достаточным вынести голословный вердикт, отнюдь не исчерпывающий", добавив, что многие факты были "заметены под ковер".

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".

Полиция Уилтшира в четверг подтвердила, что в результате инцидента пострадал ее сотрудник Ник Бейли.