В МИД прокомментировали договоренность о встрече Трампа и Ким Чен Ына

АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. Россия считает шагом в правильном направлении договоренность о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Во-первых, мы, конечно, считаем это шагом в правильном направлении. Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется. Безусловно, это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Он также приветствовал договоренность Сеула и Пхеньяна о проведении в апреле межкорейского саммита.

"Все это ровно то, к чему призывали РФ, КНР и многие другие страны, выступая за то, чтобы разряжать напряженность, разряжать атмосферу вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова, и действовать не угрозами, не ультиматумами, не односторонними санкциями, а путем диалога", — добавил Лавров.

В четверг южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу, на которую тот согласился.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".