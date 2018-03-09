В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (81)

ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в его нарушении.

"За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков не зафиксировано", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.