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Президент Узбекистана прибыл с первым визитом в Душанбе

08:1409.03.2018
(обновлено: 08:15 09.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкШавкат Мирзиеев. Архивное фотоШавкат Мирзиеев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДУШАНБЕ, 9 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с первым государственным визитом в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости. В международном аэропорту Душанбе Мирзиёева встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, члены правительства страны и рота почетного караула.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сразу после прибытия кортеж с президентами двух стран проследовал по протокольной трассе во дворец "Касри Миллат", где состоятся встречи глав государств в формате "один на один" и переговоры в расширенном составе. По ходу движения кортежа Рахмона и Мирзиёева приветствовали более 12 тысяч студентов и школьников, которые размахивали флагами Узбекистана и цветами.

Это первый визит Мирзиёева в Таджикистан после того, как его предшественник Ислам Каримов посещал Душанбе с официальным визитом в последний раз в июне 2000 года. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон был в Ташкенте в рамках двусторонних контактов в январе 1998 года.

C самого начала обретения независимости двумя странами отношения между ними складывались непросто. С 1992 года Узбекистан в одностороннем порядке отметил все авиарейсы в Таджикистан, с большим трудом из-за множественных проверок передвигались по территории Узбекистана пассажирские поезда из Таджикистана, Узбекистан в одностороннем порядке ввел визовый режим для граждан Таджикистана.

Во время гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 годы) Узбекистан заминировал границу из-за опасения проникновения на свою территорию боевиков исламской оппозиции.

Кроме того, были проблемы распределения региональных водных и энергетических ресурсов и связанные с этим вопросы строительства Рогунской ГЭС, ТАЛКО (Таджикский алюминиевый завод), инфраструктурных и транспортных проектов. У соседних государств были многолетние споры по поводу строительства на востоке Таджикистана Рогунской ГЭС, где Узбекистана не устраивала высота плотины. Несмотря на то, что за годы независимости было подписано порядка 100 договоров и межправительственных соглашений, они фактически не работали.

Оттепель в отношениях двух стран началась после того как в декабре 2016 года президентом стал Шавкат Мирзиёев. Началась активизация двухсторонних контактов на самых различных уровнях, было возобновлено авиасообщение между Душанбе и Ташкентом, вновь открыты 10 КПП на границе, прошло несколько заседаний комиссии по делимитации и демаркации границы, жители приграничных районов двух стран могут посещать друг друга на срок до 5 суток без виз и телеграмм.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, в ходе визита главы государств обсудят вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан, а также рассмотрят региональные и международные проблемы, представляющие обоюдный интерес.

По итогам переговоров планируется принятие совместного заявления президентов, подписание договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы, соглашения о взаимных поездках граждан и другие — всего более 25 документов.

Также запланированы бизнес-форум и национальная промышленная выставка Узбекистана, планируется заключение контрактов и соглашений о сотрудничестве в различных отраслях экономики. Вечером субботу состоится большой концерт с участием мастеров искусств двух стран.

Объем торгового оборота между Таджикистаном и Узбекистаном в 2017 году составил 126 миллионов долларов.

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