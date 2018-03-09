В ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелу со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Спартак, по которому противник применил минометы калибром 82 миллиметра", — сказал представитель оперативного командования.
В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки три раза открывали огонь по их позициям, один военный погиб.
Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ".
"Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий", — уточняется в сообщении.
Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.
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