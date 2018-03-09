В ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (81)

ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"За прошедшие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелу со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Спартак, по которому противник применил минометы калибром 82 миллиметра", — сказал представитель оперативного командования.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки три раза открывали огонь по их позициям, один военный погиб.

Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ".

"Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий", — уточняется в сообщении.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>