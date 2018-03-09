МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев увидел позитивные сдвиги в политике США на фоне призывов начать переговоры с Россией после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых вооружениях.

Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина.

"Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки "позитивного", а не "негативного" парламентского давления, причём на президента США, а не нашей страны", — написал он на Facebook.

Кроме того, Косачев выразил надежду, что после подобного решения последуют адекватные и разумные изменения в политике США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности, поскольку "угрозы в современном мире для наших стран общие".

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".