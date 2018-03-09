В Манафорта бросили триколор и обвинили в "продаже Америки русским"

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Неизвестный мужчина бросил российский флаг в экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, когда тот выходил из зала суда. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

На записи видно, как мужчина бросает триколор, называет Манафорта "предателем" и обвиняет в "продаже Америки русским".

Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс подозреваются властями США в незарегистрированной работе лоббистами от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. Обвинения предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о "российском вмешательстве" в американские выборы, а также предполагаемые связи Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

В обвинительном заключении говорится, что Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов, в частности, отобразил получение более 10 миллионов долларов прибыли от кипрских компаний в виде займа.

A protester throws a Russian flag at Paul Manafort as he exits after a court appearance regarding his tax fraud and alleged involvement with Putin to influence the 2016 Election. pic.twitter.com/XwzU4BHJ2V — Alexander Heller (@AFXHeller) 9 марта 2018 г.

На судебном заседании экс-руководитель штаба Трампа заявил о невиновности и потребовал суда присяжных.