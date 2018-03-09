МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне выразило готовность переслать Госдепартаменту США в Twitter копии запроса на встречу главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, после того как официальный представитель ведомства Хизер Науэрт заявила, что запроса не было.

Ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений Госдепартамента о том, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал. Между тем посольство России в США сообщило, что запрос был направлен еще 2 марта.

В четверг Науэрт вновь заявила, что запроса не было. Сам Тиллерсон отметил, что в его графике не значится встреча с Лавровым, но не исключил возможности переговоров с российским коллегой.

"Мы готовы поделиться копиями нашего "формального приглашения" через личные сообщения (в Twitter)", — написал пресс-секретарь посольства Николай Лахонин в своем Twitter, его сообщение ретвитнула российская дипмиссия.