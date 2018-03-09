Сеул и Вашингтон оптимистично настроены относительно решения проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Южная Корея и США настроены оптимистично насчет разрешения проблемы КНДР, заявил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён.

"Вместе с президентом Трампом мы оптимистичны насчет продолжения дипломатического изучения мирного разрешения (ситуации вокруг КНДР)", — заявил Чон Ый Ён по итогам встречи в Белом доме.

"Республика Корея вместе с США, Японией и многими партнерами по всему миру остаются полностью и решительно приверженными полной денуклеаризации Корейского полуострова", — добавил он.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".