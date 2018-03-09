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В мире

В Пентагоне рассказали, когда Россия может стать сильнее США в Европе

03:3909.03.2018
(обновлено: 03:40 09.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фотоТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский контингент в Европе к 2025 может лишиться военного превосходства над Россией, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти. Об этом пишет Defence One.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
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"Учитывая скорость, с которой они (российские военные — ред.) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае, к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям", — сказал генерал.

Кроме того, Скапаротти отметил усилия России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его словам, Москва, если захочет, сможет в течение двух-трех лет установить контроль над Северным морским путем, тогда как США "отстают по этому направлению".

В этом году, как отмечает Defence One, EUCOM запросило 6,5 миллиардов долларов (на 2 больше, чем в прошлом году) для финансирования "Европейской инициативы сдерживания", которая направлена на военное сдерживание России. Деньги планируется потратить на повышение "боеготовности воздушных, наземных и морских сил".

Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
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Defence One напоминает, что ранее аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад, согласно которому Россия за последние десять лет сократила технологическое отставание от НАТО. Одновременно с этим Москва наращивает свою европейскую группировку и получает ценный боевой опыт в Сирии, отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
trmruslan
Опоздали ! Мы давно сильней и не только в Европе.
Дело в принципиальной разнице в ментальности.
Ваши офицеры не умеют в безвыходной ситуации говорить : "это вам за пацанов" или "работайте братья"
03:53
09.03.2018
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oleg
Иногда, складывается впечатление, что наша планета переживала такую гонку вооружений, а мы как раз подходим к тому, что бы еще раз все повторить. Опять динозавры, обезьяны...человек....
04:24
09.03.2018
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