Ким Чен Ын понимает, что США продолжат учения в Корее, заявили в Сеуле

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что плановые учения США и их союзников должны продолжаться, заявил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён.

"Он (Ким Чен Ын) понимает, что плановые военные учения Южной Кореи и США должны продолжаться", — заявил Чон Ый Ён по итогам встречи в Белом доме.

Военные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова были отложены на время Олимпиады и Паралимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Ожидается, что после завершения Паралимпиады они будут снова проводится.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".