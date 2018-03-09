ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын готов к денуклеаризации страны.

"Я сказал президенту (США Дональду) Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний", — заявил Чон Ый Ён по итогам встречи в Белом доме.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".