РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Стратегический диалог: в сенате США выступили за переговоры с Россией

03:0309.03.2018
9572414
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
Путин рассказал, как разрабатывалось новое российское оружие

"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (Владимира Путина — ред.) 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты", — говорится в письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

Переговоры по СНВ-3 и тактическому ядерному оружию

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Неприемлемо и контрпродуктивно": как в мире расценили послание Путина
В заявлении сенаторов также отмечается, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

Кроме того, авторы послания считают, что Россия должна повысить транспарентность в сфере нестратегического ядерного оружия и что с ней необходимо вести диалог по этому вопросу.

Законодатели напоминают, что сенат США еще при ратификации договора СНВ-3 с Россией в 2010 году призывал администрацию США начать переговоры, которые бы "обезопасили и сократили тактическое ядерное оружие поддающимся проверке образом".

"Попытки администрации Обамы договориться по этому классу вооружений встретили сопротивление со стороны России. Однако даже в отсутствие политического пространства для официального соглашения или обязывающего договора с Россией мы призываем госдепартамент обсудить пути повышения транспарентности в отношении нестратегических ядерных вооружений", — подчеркивают сенаторы.

Пентагон "разочарован"

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдеп не смог объяснить, как новое российское оружие якобы нарушает РСМД
Ранее замминистра обороны США Джон Руд заявил, что Пентагон "разочарован" заявлениями президента России Владимира Путина о новых видах вооружений.

"Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений, но все же нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить их именно так, как он их представил", — сказал Руд на слушаниях в комитете по Вооруженным силам сената США.

Он не сообщил деталей, но ранее Госдепартамент говорил, что увидел на компьютерной симуляции, продемонстрированной во время выступления Путина, ракеты, направляющиеся к территории США.

Руд также подчеркнул, что разработка Россией и Китаем гиперзвукового оружия не является секретом для США. "Обе страны разрабатывают гиперзвуковое оружие и другие вооружения, и их поведение в киберпространстве и других местах нас беспокоит. Мы обозначили эти две страны как главный фокус нашей стратегии национальной безопасности" — сказал Руд.

Новейшие виды российского вооружения

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Лазеры и гиперзвук. Нарушает ли новое оружие России международные договоры
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Глава государства поблагодарил российские спецслужбы, которые обеспечили "эффективное прикрытие" этих проектов.

Путин особо подчеркнул, что Россия не намерена никому угрожать и не собирается ни на кого нападать.

Комментировать
В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Tik
Сильно подгорело, видать... Уже прозрачности хотят, диалога... Теперь можно с ним поговорить с позиции силы и обозначит наши требования.
1. Убрать все базы из тех стран, которые до 1991 года не входили в НАТО
2. Убрать свое дырявое ПРО из Польши и Румынии
3. Убраться из суверенной Сирии, куда их никто не звал
4. Отправить в психушку Маккейна, Кардина и всех остальных маразматиков.
5. Перестать наезжать на Трампова и дать ему возможность выполнить все приказы ВВП
6. Выдать на суд российского народа Родченкова
7. Ликвидировать ВАДА
8. Перестать распространять свои гей-ценности в других странах
9. Перестать постоянно травить русских в Британии, пусть даже это предатели.
10. Отдать команду "ФУ" своим прибалтийским шавкам.

Можно еще потребовать убрать проамериканских марионеток из Украины, но лучше пусть остаются. Так окраина быстрее развалится и уйдет в историю как небольшое недоразумение.

В случае невыполнения работы над новым оружием будут продолжены (они так и так будут продолжены, но успокоить пиндосов все же нужно)
03:47
09.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Сергей С.
Гадить под двери меньше надо было, тогда и бомбоубежищ не пришлось бы строить. Умный учится на чужих ошибках, а американцы так и не поняли, что Россия первая не нападает, но защищаясь обычно доходит до столицы напавшего.
04:06
09.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена