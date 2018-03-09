Стратегический диалог: в сенате США выступили за переговоры с Россией

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.

"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (Владимира Путина — ред.) 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты", — говорится в письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

Переговоры по СНВ-3 и тактическому ядерному оружию

В заявлении сенаторов также отмечается, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

Кроме того, авторы послания считают, что Россия должна повысить транспарентность в сфере нестратегического ядерного оружия и что с ней необходимо вести диалог по этому вопросу.

Законодатели напоминают, что сенат США еще при ратификации договора СНВ-3 с Россией в 2010 году призывал администрацию США начать переговоры, которые бы "обезопасили и сократили тактическое ядерное оружие поддающимся проверке образом".

"Попытки администрации Обамы договориться по этому классу вооружений встретили сопротивление со стороны России. Однако даже в отсутствие политического пространства для официального соглашения или обязывающего договора с Россией мы призываем госдепартамент обсудить пути повышения транспарентности в отношении нестратегических ядерных вооружений", — подчеркивают сенаторы.

Пентагон "разочарован"

Ранее замминистра обороны США Джон Руд заявил, что Пентагон "разочарован" заявлениями президента России Владимира Путина о новых видах вооружений.

"Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений, но все же нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить их именно так, как он их представил", — сказал Руд на слушаниях в комитете по Вооруженным силам сената США.

Он не сообщил деталей, но ранее Госдепартамент говорил, что увидел на компьютерной симуляции, продемонстрированной во время выступления Путина, ракеты, направляющиеся к территории США.

Руд также подчеркнул, что разработка Россией и Китаем гиперзвукового оружия не является секретом для США. "Обе страны разрабатывают гиперзвуковое оружие и другие вооружения, и их поведение в киберпространстве и других местах нас беспокоит. Мы обозначили эти две страны как главный фокус нашей стратегии национальной безопасности" — сказал Руд.

Новейшие виды российского вооружения

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Глава государства поблагодарил российские спецслужбы, которые обеспечили "эффективное прикрытие" этих проектов.

Путин особо подчеркнул, что Россия не намерена никому угрожать и не собирается ни на кого нападать.