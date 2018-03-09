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Сотни тысяч испанцев вышли на митинги в поддержку равноправия полов

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Празднование 8 Марта в 2018 году (42)
02:5809.03.2018
(обновлено: 03:02 09.03.2018)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастницы акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день. 8 марта 2018Участницы акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день. 8 марта 2018
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 8 марта – РИА Новости, Елена Шестернина. Многочисленные акции протеста с требованием реального равноправия мужчин и женщин проходят по всей Испании. Самая массовая проходит в центре Мадрида, где перекрыт практически весь центр города.

Участницы акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день. 8 марта 2018
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В забастовке в Испании участвуют более пяти миллионов человек

Основные требования — обеспечение равных возможностей для получения работы и профессионального роста, борьба с насилием в семьях, ликвидация сексуальных домогательств на работе. Еще в преддверии 8 марта было объявлено, что в Международный женский день пройдут 300 митингов в 200 городах. Только в Барселоне на улицы вечером вышли 200 тысяч человек, по данным Городской гвардии. Акции прошли в Валенсии, Бильбао, Севилье, Виго, Малаге.

Самая многочисленная манифестация проходит в Мадриде. Шествие стартовало от площади перед вокзалом Аточа и прошло через весь центр города – до площади Испании.

"Без феминизма нет будущего", "Мы не все тут – здесь нет убитых" (только в прошлом году жертвами гендерного насилия стали в Испании 49 женщин). Памятник богине плодородия Сибелес, расположенный напротив здания городской мэрии, подкрашен подсветкой в фиолетовый цвет. Фиолетовый — символ борьбы за равноправие полов – буквально заполонил Мадрид. Фиолетовые зонты, шарфы, куртки, свитера, шапки, даже боа. Участницы и участники (среди протестующих много мужчин) держат плакаты "Справедливость", "Равенство", "Мачизм — это терроризм".

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастницы акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день. 8 марта 2018
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участницы акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день. 8 марта 2018

Мариано Рахой. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Рахой пообещал не жалеть сил ради равноправия женщин и мужчин
"Я латиноамериканка и мне нравится, какая я", — держит в руках плакат одна из участниц. "В Латинской Америке мачизма гораздо больше, чем здесь, в Испании, но женщины и общество в целом не так активно защищают там наши права", — говорит она РИА Новости.

Еще одна женщина признает, что на работе не раз становилась жертвой дискриминации по гендерному признаку. "Мы все подвергаемся дискриминации, женщины получают меньше мужчин (по официальной статистике на 23 процента – ред.), нас не так просто повышают в должности. При приеме на работу могут спросить, собирается ли женщина беременеть. Это недопустимо в 21 веке", — говорит Мария, женщина лет 45.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастницы акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день. 8 марта 2018
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участницы акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день. 8 марта 2018

Сорайя Саэнс де Сантамария. Архивное фото
© Фото : Ministerio de la Presidencia
Испанский вице-премьер заявила, что подвергается "мачистским нападкам"
Еще одна митингующая, женщина за 60, говорит, что ситуация за последние десятилетия изменилась к лучшему. "Конечно, во времена Франко (Франсиско Франко – испанский диктатор, правивший с 1939 по 1975 годы) женщина даже не могла самостоятельно счет в банке открыть. Многие не работали. Моя мать, например, работала, но в семье постоянно говорили, что я должна во всем слушаться братьев, они же мужчины, что я должна выполнять работу по дому, мыть посуду. Сейчас, конечно, никто такого не посмеет сказать в семье", — считает участница акции.

В этом году 8 марта в Испании прошла первая феминистическая всеобщая забастовка, в которой по данным профсоюзов, приняли участие 5,3 миллиона человек.

"Мы парализовали Мадрид. И мы продолжим завтра.  Ради тех, кто здесь, ради тех, кого здесь нет. Ради тех, кто никогда не сможет сюда прийти", — заявили организаторы, завершая акцию.

17 женских подвигов
© Инфографика
17 женских подвигов

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