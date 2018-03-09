Сотни тысяч испанцев вышли на митинги в поддержку равноправия полов

МАДРИД, 8 марта – РИА Новости, Елена Шестернина. Многочисленные акции протеста с требованием реального равноправия мужчин и женщин проходят по всей Испании. Самая массовая проходит в центре Мадрида, где перекрыт практически весь центр города.
Основные требования — обеспечение равных возможностей для получения работы и профессионального роста, борьба с насилием в семьях, ликвидация сексуальных домогательств на работе. Еще в преддверии 8 марта было объявлено, что в Международный женский день пройдут 300 митингов в 200 городах. Только в Барселоне на улицы вечером вышли 200 тысяч человек, по данным Городской гвардии. Акции прошли в Валенсии, Бильбао, Севилье, Виго, Малаге.
Самая многочисленная манифестация проходит в Мадриде. Шествие стартовало от площади перед вокзалом Аточа и прошло через весь центр города – до площади Испании.
"Без феминизма нет будущего", "Мы не все тут – здесь нет убитых" (только в прошлом году жертвами гендерного насилия стали в Испании 49 женщин). Памятник богине плодородия Сибелес, расположенный напротив здания городской мэрии, подкрашен подсветкой в фиолетовый цвет. Фиолетовый — символ борьбы за равноправие полов – буквально заполонил Мадрид. Фиолетовые зонты, шарфы, куртки, свитера, шапки, даже боа. Участницы и участники (среди протестующих много мужчин) держат плакаты "Справедливость", "Равенство", "Мачизм — это терроризм".
Еще одна женщина признает, что на работе не раз становилась жертвой дискриминации по гендерному признаку. "Мы все подвергаемся дискриминации, женщины получают меньше мужчин (по официальной статистике на 23 процента – ред.), нас не так просто повышают в должности. При приеме на работу могут спросить, собирается ли женщина беременеть. Это недопустимо в 21 веке", — говорит Мария, женщина лет 45.
В этом году 8 марта в Испании прошла первая феминистическая всеобщая забастовка, в которой по данным профсоюзов, приняли участие 5,3 миллиона человек.
"Мы парализовали Мадрид. И мы продолжим завтра. Ради тех, кто здесь, ради тех, кого здесь нет. Ради тех, кто никогда не сможет сюда прийти", — заявили организаторы, завершая акцию.