МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.

По данным издания, Рубан был задержан на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области. Официальных сообщений о причинах произошедшего не поступало.

Рубан мог быть задержан за попытку пересечения границы с запрещенными предметами, рассказали "Стране.ua" волонтеры, знакомые с ситуацией.

Информацию о задержании подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. При этом он заявил, что Рубан намеревался провезти через КПП "целый арсенал оружия". Об этом чиновник сообщил в своем Facebook, сопроводив запись фотографией, на которой видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.

Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В марте 2015 года стал лауреатом премии "За мужество и патриотизм" украинской программы "Человек года". В феврале 2017 года вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в самопровозглашенные республики.