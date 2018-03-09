Пытавшегося пробраться в посольство России в США задержала Секретная служба

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Пытавшийся проникнуть на территорию посольства РФ в Вашингтоне американец был задержан Секретной службой за незаконное проникновение и нападение без отягчающих обстоятельств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вашингтона.

"Александр Кейт Адамс, 29 лет, был задержан за незаконное проникновение и нападение без отягчающих обстоятельств… Прочие вопросы следует адресовать Секретной службе США, которая и произвела задержание", — сказал собеседник агентства.

Согласно отчету полиции, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, нарушитель порядка сначала пытался проникнуть на территорию посольства, а потом устроил потасовку на находящейся неподалеку от посольства заправочной станции.

Ранее о попытке неизвестного проникнуть на территорию посольства РФ в Вашингтоне сообщил пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин. По его словам, инцидент произошел в ночь на четверг. О мотивах мужчины ничего не известно.