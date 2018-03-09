Сайт "Миротворец" призвал стрелять в священников РПЦ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" назвал священнослужителей РПЦ "боевыми единицами" России и призвал военных в случае опасности стрелять в них, не задумываясь. Об этом говорится в заявлении портала на его странице в Facebook.

"Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь", — говорится в сообщении.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

В среду в базу данных портала попала кандидат на пост президента России Ксения Собчак. В "Миротворце" объяснили, что она "сознательно нарушала государственные границы Украины" при поездке в Крым в 2014 году, а также оправдывала "оккупацию" полуострова.

Деятельность сайта неоднократно подвергалась критике. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла публикации "прямым призывом к расправе", а представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала записи на сайте "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".