В ОБСЕ считают необходимым координировать работу в Донбассе с ООН

ООН, 9 мая — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил о необходимости координировать усилия ООН и ОБСЕ по урегулированию на востоке Украины и назвал возможной отправку миротворческой миссии в Донбасс. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

По словам Альфано, специальная мониторинговая миссия (СММ ОБСЕ) — "важнейший инструмент для предотвращения опасной эскалации кризиса". Он назвал одним из приоритетов ОБСЕ в работе на востоке Украины "безопасность наблюдателей, которые должны иметь возможность выполнять свою работу с минимальными рисками".

"Среди позитивных результатов" он также отметил "осознание и Украиной, и Россией необходимости миссии поддержки ООН". "Разумеется, мы следим за контактами по этому вопросу. Координация с ОБСЕ обязательна, учитывая обширный опыт организации на месте. Также важно, чтобы ООН и ОБСЕ дополняли друг друга, выполняя различные миссии", — сказал министр.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.