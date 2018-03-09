Призванные в бордели. "Женщины для утешения" мешают Сеулу дружить с Токио

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Давний конфликт между Южной Кореей и Японией из-за принуждения корейских женщин к сексуальному "обслуживанию" японских военных в годы Второй мировой войны разгорается с новой силой. Два года назад страны заключили примирительное соглашение. Но ни официальные извинения Токио пострадавшим женщинам и их родственникам, ни денежные компенсации так и не удовлетворили Сеул — там по-прежнему выражают недовольство и обиду. Токио, в свою очередь, упрекает соседей в искусственном разжигании антияпонских настроений.

Лицом к лицу

Бордели для солдат и офицеров японской армии, куда сгоняли молодых женщин и совсем юных девушек с оккупированных территорий, многие годы остаются камнем преткновения в южнокорейско-японских отношениях. В конце 2015-го, казалось, удалось договориться. Япония принесла жертвам принудительной проституции свои извинения и обязалась финансировать фонд для нужд женщин, пострадавших во время войны, на общую сумму один миллиард иен (около 8,3 миллиона долларов). Взамен Токио потребовал от Республики Кореи подтверждения, что вопрос о "женщинах для утешения" в двусторонних отношениях больше не возникнет.

Это было при президенте Южной Кореи Пак Кын Хе. Однако сменивший ее Мун Чжэ Ин еще в ходе избирательной кампании обрушивался на соглашение с Японией, обещая расторгнуть его и потребовать от Токио гораздо большего. Притихнувшие на время Олимпиады в Пхёнчхане страсти теперь опять разгораются. Сеул требует новых — более искренних — извинений и заявляет, что большинство населения страны "на эмоциональном уровне не приемлет соглашение". Япония же настаивает на том, что вопрос "закрыт окончательно и бесповоротно".

© Фото : Public domain Допрос юной китаянки, которую японские военные использовали в качестве секс-рабыни. Август 1945 года © Фото : Public domain Допрос юной китаянки, которую японские военные использовали в качестве секс-рабыни. Август 1945 года

Масла в огонь подлил памятник "женщинам для утешения", установленный в центре Сеула напротив посольства Японии. Бронзовая корейская девушка с птичкой на плече грустно смотрит на японскую дипмиссию. Токио выразил протест, заявив, что отказывается переводить Южной Корее деньги, пока мемориал не уберут. Но скульптурную композицию только дополнили: рядом с кореянкой появилась фигура китаянки. И каждую среду у памятника проходят митинги с участием бывших "женщин для утешения". Они называют соглашение с Японией оскорбительным и требуют его отмены.

"Только в этом году уже скончались две бабушки, и оставшиеся тридцать переживают, что уйдут в мир иной, так и не увидев при жизни отмены соглашения — ведь им почти всем за 90", — сокрушается генеральный секретарь Корейского совета по решению проблемы "женщин для утешения" Ян Ноч Жа.

"Президент Мун Чжэ Ин в своих предвыборных обещаниях и последних выступлениях не раз заявлял о готовности отменить это соглашение, но, к сожалению, ни обещанный миллиард иен так до конца и не выплачен, ни другие реальные задачи не решаются", — сказала Ян агентству Sputnik.

© AFP 2018 / Jung Yeon-Je Протестующие, поддерживающие бывших "женщин для утешения", которые служили секс-рабынями для японских солдат во время Второй мировой войны, во время митинга возле посольства Японии в Сеуле. 10 января 2018 года © AFP 2018 / Jung Yeon-Je Протестующие, поддерживающие бывших "женщин для утешения", которые служили секс-рабынями для японских солдат во время Второй мировой войны, во время митинга возле посольства Японии в Сеуле. 10 января 2018 года

Ад на чужой земле

История так называемых "станций утешения" восходит к началу 1930-х, когда командование японских имперских войск всерьез озаботилось дисциплиной военнослужащих на оккупированных территориях. В частности, в Китае, росло число изнасилований местных женщин, что, конечно, усиливало антияпонские настроения. Первая "станция" открылась в 1932 году в Шанхае, с женщинами-добровольцами из Японии. Но добровольцев не хватало, и новые "станции" комплектовались уже узницами лагерей для интернированных — из Индонезии и с Филиппин. Потом и из других оккупированных стран: Таиланда, Вьетнама, Китая. А больше всего — из Кореи. Причем это были не только молодые женщины, но и совсем юные девушки, даже младше 15 лет. Кого-то набирали по найму, кого-то — в порядке распределения для принудительного труда, кого-то просто похищали и привозили силой.

Именно так, насильно, доставили на одну из "станций" 16-летнюю кореянку Ли Ок Сун. В ее воспоминаниях — сплошной, непрекращающийся кошмар. Заставляли обслуживать по нескольку десятков солдат в день, а тех, кто отказывался, истязали и убивали. При заражении венерическими болезнями лечили препаратом, вызывавшим бесплодие. У забеременевших с помощью того же препарата провоцировали выкидыш. При этом даже самой элементарной медицинской помощи никому из женщин не оказывали.

Ли попала на "станцию" в Китае в 1942-м и освободилась только после войны. "Станции утешения" действовали по всей территории Японской империи, в том числе на Сахалине. Всего их было порядка 400, и через них, по японским данным, прошли до 20 тысяч женщин. По китайским оценкам — 400 тысяч. Больше половины погибли. До наших дней дожили менее 60 женщин, в том числе 30 кореянок с Юга.

© Public domain "Женщины для утешения" © Public domain "Женщины для утешения"

Все подсчеты очень приблизительные еще и потому, что многие из бывших "женщин для утешения", как и их родные, долго хранили молчание, не желая вспоминать "позорное" прошлое. Мало кто решается рассказывать об этом и сегодня. Официальные извинения японской стороны, которые за эти годы Токио приносил уже несколько раз, пострадавшие не принимают. Они считают, что Япония должна полностью признать все факты сексуального рабства и принять на себя ответственность за военные преступления. Соглашение 2015 года их не устраивает потому, что извинения носят формальный и расплывчатый характер. Кроме того, пострадавшие не согласны с пунктом об окончательном решении проблемы.

"Юридически права Япония, поскольку в соглашении говорилось, что вопрос считается урегулированным "окончательно и бесповоротно". И то, что Южная Корея не держит слово, — это дополнительный фактор раздражения. Однако многие южнокорейцы полагают, что договоренность 2015 года была достигнута не в результате раскаяния и признания преступлений Японией, а под нажимом Вашингтона", — объясняет руководитель японского отдела Центра азиатско-тихоокеанских исследований Виталий Швыдко.

© AP Photo / Eric Risberg Памятник, посвященный сексуальной эксплуатации женского населения Корейского полуострова Японией в годы Второй мировой войны, в Сан-Франциско, США © AP Photo / Eric Risberg Памятник, посвященный сексуальной эксплуатации женского населения Корейского полуострова Японией в годы Второй мировой войны, в Сан-Франциско, США

Никто не хочет поступаться принципами

Между тем конфликт между Южной Кореей и Японией вышел за пределы двух государств — активисты во многих странах рассматривают вопрос "женщин для утешения" как проблему универсальных прав человека. В ноябре 2017 года в Сан-Франциско был открыт памятник Ким Хак Сун — первой среди выживших "женщин для утешения", решившихся рассказать о пережитом публично. В Японии это осудили — в частности, Осака объявила, что отказывается быть городом-побратимом Сан-Франциско. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "правительство считает недопустимым политизировать и выносить на международный уровень проблему "женщин для утешения".

"Этот вопрос стал фактором внутренней политики двух стран, когда любой нюанс как под лупой изучается с обеих сторон, а предложенные решения подвергаются взаимной критике. Кроме того, в японской элите постепенно усиливается тенденция к пересмотру итогов Второй мировой войны на Тихом океане и участия в ней Японии. Звучат утверждения, что никаких особых гуманитарных преступлений Япония не совершала, поскольку в ходе войны так поступали многие армии. Скажем, есть попытки переосмыслить факт Нанкинской резни, подвергается сомнению число погибших. Все это, разумеется, вызывает крайне болезненную реакцию как в китайском обществе, так и в южнокорейском", — говорит заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права Александр Воронцов.

© Фото : Public domain Одна из женщин для утешения солдат во время Второй мировой войны © Фото : Public domain Одна из женщин для утешения солдат во время Второй мировой войны

Жесткость Сеула, настаивающего на самобичевании японцев, может быть завуалированной попыткой оказать политическое давление на Токио, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

"С одной стороны, требования Сеула продиктованы реальной заботой о "женщинах для утешения" — ведь их осталось всего несколько десятков, им за 90 и им не так уж много и надо, помимо внимания. Но это и средство давления на Японию. Например, перед предполагаемым апрельским трехсторонним саммитом Японии, Китая и Южной Кореи, предложенным Токио в конце декабря", — отмечает востоковед.

© Фото : Public domain Китайские и малайские девушки, насильно вывезенные из Пенанга, чтобы "работать" женщинами для утешения японских солдат в годы Второй мировой войны © Фото : Public domain Китайские и малайские девушки, насильно вывезенные из Пенанга, чтобы "работать" женщинами для утешения японских солдат в годы Второй мировой войны

В то же время, добавляет он, в Южной Корее сильны антияпонские настроения. И даже тесные экономические связи между странами, и то, что Сеул и Токио — ближайшие союзники Вашингтона в регионе, не меняет ситуацию.

"Тридцать пять лет — с 1910 по 1945 год — Южная Корея находилась под властью японской колониальной администрации, и это тяжелое историческое прошлое сказывается даже в наши дни", — убежден Валерий Кистанов.

Выход — в заморозке проблемы?

Обе стороны занимают принципиальную позицию, от которой не хотят отступать, говорит историк и политолог, специалист в области международных отношений и японоведения Дмитрий Стрельцов. Япония считает все вопросы, связанные со Второй мировой войной, полностью решенными на официальном уровне, когда были восстановлены дипотношения по двустороннему соглашению 1965 года. А проблема "женщин для утешения", по мнению японской стороны, — гуманитарная, и тут необходимо действовать исключительно в рамках частных инициатив. Например, южнокорейским женщинам предлагаются денежные выплаты из частных фондов, напоминает он.

© Public domain Вход на "станцию утешения" © Public domain Вход на "станцию утешения"

"Однако Южная Корея придерживается противоположной точки зрения: проблему следует решать на правительственном уровне, и надо не только извиниться, но и выплатить компенсацию именно из государственного бюджета. Эта пикировка может продолжаться бесконечно. Потому что для обеих сторон это уже давно вопрос не денег и суммы компенсации, а принципа. Так что если компромисс и будет найден, то только в замораживании данной проблемы", — полагает Дмитрий Стрельцов.

Материал подготовлен в партнерстве с редакциями Sputnik Chinese и Sputnik Japanese.